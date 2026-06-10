Мотоциклист без прав влетел в бетонное ограждение и погиб под Шелеховом. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

Вечером 9 июня в районе поселка Чистые Ключи Шелеховского района произошла смертельная авария. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, 48-летний водитель «Kawasaki» врезался в бетонное ограждение на закрытом участке дороги, где проходили велогонки.

- От удара мотоцикл загорелся, мужчина скончался на месте. Полицейские выяснили, что прав на управление мототранспортом у него не было. Сейчас по факту ДТП проводят проверку, - говорится в сообщении ведомства.

Госавтоинспекция напоминает, что управление мотоциклом требует специальных навыков и водительского удостоверения, без которых риск трагедии возрастает многократно.

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