В Иркутске 12 июня запретят продажу алкоголя. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Запрет на продажу алкоголя в Иркутске 12 июня 2026 года введут из-за празднования Дня России. Ограничения будут действовать с 10:00 до 17:00 на площади у Дворца спорта «Труд» и в радиусе ста метров от нее.

Запрет на продажу алкоголя в Иркутске 12 июня 2026

- Под ограничения попадают все виды алкоголя, включая пиво и пивные напитки. Исключение сделали только для кафе и ресторанов, которые продают спиртное как часть услуг общепита. Даты, время и границы праздничной площадки утверждены распоряжением администрации города, - сказали в пресс-службе областного правительства.

Нарушителям грозят серьезные штрафы: должностные лица заплатят от 20 до 40 тысяч рублей, юридические - от 100 до 300 тысяч рублей. Ограничения могут также ввести в других муниципалитетах области, если там запланированы массовые мероприятия ко Дню России. Вот что известно про запрет на продажу алкоголя в Иркутске 12 июня 2026.

Кстати! Традиционное событие «Комсомолки», посвященное Дню России, вновь состоится в Иркутске. На площади у стадиона «Труд» в 10.30 стартует ярмарка, а в 11.00 - большая концертная программа «С тебя начинается Родина!». Приходите, будем рады каждому!