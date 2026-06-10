Нового прокурора Иркутской области представили коллективу. Фото: Прокуратура Иркутской области.

Сегодня, 10 июня, заместитель Генерального прокурора России Сергей Зайцев официально представил коллективу прокуратуры нового прокурора Иркутской области. Им стал государственный советник юстиции 3 класса Сергей Паволин, который до этого возглавлял прокуратуру Мурманской области.

- В органах прокуратуры Паволин служит с 1997 года. На церемонии присутствовали губернатор Игорь Кобзев, главный федеральный инспектор Андрей Абрусевич, спикер Заксобрания Александр Ведерников, омбудсмены и руководители правоохранительных органов региона, - рассказали в управлении Генеральной прокуратуры по Сибирскому Федеральному округу.

Сергей Зайцев обозначил ключевые задачи, которые предстоит решать надзорному ведомству в Приангарье. Ранее указ о назначении Паволина подписал президент Владимир Путин.

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