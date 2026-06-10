«Хотел попасть домой через окно, но получил четыре удара ножом»: убийца расправился с коллегой на глазах у приятеля

Убийца схватил нож и нанес коллеге четыре удара по телу. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Казачинско-Ленский районный суд вынес приговор 46-летнему мужчине, который убил 20-летнего коллегу. Как сообщает ИА "Виаком" со ссылкой на региональную прокуратуру, в феврале 2025 года оба работали на одном предприятии и жили в предоставленной работодателем квартире. Вечером они выпивали в компании знакомого, когда между ними вспыхнула ссора.

- Обиженный 20-летний парень вышел на улицу, а подсудимый запер дверь изнутри. Когда потерпевший попытался забраться обратно через окно, мужчина схватил нож и нанес ему четыре удара по телу. От полученных ранений молодой человек скончался, - пишут журналисты.

Их общий знакомый, увидев произошедшее, побежал в магазин и рассказал о случившемся. Убийцу быстро задержали и отправили под стражу. В суде он признал, что ударил коллегу, но настаивал, что защищался и не хотел убивать. Сторона обвинения представила достаточно доказательств, опровергающих эту версию. Суд назначил 9 лет 8 месяцев колонии строгого режима.

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