В Забайкалье пересмотрят дело матери, осужденной за смерть дочери в ДТП

Женщина села за руль пьяной, не справилась с управлением, машина перевернулась. Фото: объединенный пресс-центр судов Забайкалья.

В Забайкалье суд вынес приговор 35-летней женщине, по вине которой погибла ее 13-летняя дочь. Как сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на объединенный пресс-центр судов региона, трагедия случилась 28 сентября 2025 года в селе Нижний Нарым. Женщина села за руль пьяной, не справилась с управлением, машина перевернулась. Девочка-подросток находилась на пассажирском сиденье и получила смертельные травмы. Еще трое пассажиров пострадали. После аварии женщина покинула место ДТП.

- Красночикойский районный суд признал ее виновной и назначил пять лет три месяца колонии-поселения, а также лишил водительских прав на два с половиной года. Приговор обжаловали сразу несколько сторон. Прокуратура попросила исключить один квалифицирующий признак и снизить срок на месяц, - пишут журналисты.

Муж осужденной и ее адвокат настаивают на условном наказании.

- Смерть собственного ребенка - это наказание, которое невозможно сравнить ни с каким лишением свободы. Сложившаяся ситуация - это наша семейная трагедия, - написал супруг в жалобе.

За женщину вступились односельчане, они охарактеризовали ее как добрую, отзывчивую, честную и трудолюбивую мать и хозяйку. Судебная коллегия по уголовным делам Забайкальского краевого суда рассмотрит дело 16 июня.

Ранее КП-Иркутск писала о том, что в эфир федерального канала вышел выпуск шоу «Мужское. Женское» (16+), посвященный истории из Улан-Удэ. В редакцию программы обратилась 24-летняя Алина. Она утверждала, что боится за свою жизнь и безопасность трехлетней дочери. Подробнее.