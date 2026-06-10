Опрос ВТБ: каждый пятый сибиряк не знает, за какие услуги может оформить налоговый вычет

Результаты опроса* ВТБ показали, что каждый четвертый житель Сибири ежегодно подает документы на налоговый вычет, а еще 21% отметили, что не знают, за какие услуги можно получить частичный возврат средств. При этом спрос на упрощенные цифровые сервисы растет – треть опрошенных готова доверить подачу документов на налоговый вычет банкам, если у них есть такие инструменты.

Сибиряки отметили, что чаще всего возвращают налоги в случае крупной покупки - такой ответ дали 37% респондентов. В прошлые годы чаще всего возвращали средства за лечение (40%), покупку недвижимости (33%) и обучение (22%). Около 40% пользуются личным кабинетом ФНС для оформления заявления, а возможность оформлять вычет через приложение банка мотивирует 34% участников опроса тем, что деньги можно быстро получить на карту банка. От оформления налогового вычета сибиряков останавливает незнание, за какие услуги возможен возврат, нехватка времени или небольшая сумма (так ответили 20% респондентов).

В целом по России по данным опроса, 25% россиян оформляют налоговый вычет ежегодно. Еще треть (33%) подает документы эпизодически – в основном после значительных трат, таких как покупка недвижимости или лечение. При этом 28% пока ни разу не оформляли вычет, но рассматривают такую возможность.

Наиболее востребованные категории вычетов – лечение, расходы на эти услуги возвращали с помощью налогового вычета 36% опрошенных. Почти столько же россиян оформляли вычет при покупке недвижимости (34%). Далее следуют обучение (21%), инвестиции (13%), спорт (10%) и благотворительность (5%).

Региональные приоритеты также отличаются. В Приволжском округе чаще планируют возвращать налог за лечение (56%), в Северо-Западном и Северо-Кавказском – за недвижимость (по 35%). Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области лидируют по интересу к налоговым вычетам за образование (30%), Урал – за инвестиции (23%), Москва и Московская область – за спорт (17%), а Дальний Восток – за благотворительность (5%).

Интерес россиян к цифровым решениям для подачи документов на получение налогового вычета растет. Треть опрошенных готовы воспользоваться банковскими сервисами при условии экономии времени, 20% – если сервис будет напоминать о подаче документов, еще 10% – если документы будут предварительно проверяться специалистами.

Банки уже предлагают подобные решения. В частности, сервис ВТБ позволяет клиентам подать документы онлайн без заполнения декларации 3-НДФЛ. Банк самостоятельно передает в ФНС данные по ипотеке и стоимости недвижимости в электронном виде, что сокращает срок проверки с трех до одного месяца. По итогам 2025 года клиенты ВТБ получили с помощью сервиса около 10 млрд рублей налоговых вычетов за жилье и ипотеку.

* Опрос проведен среди 1500 жителей крупных городов. В опросе можно было выбрать несколько вариантов ответа.