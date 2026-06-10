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НовостиОбщество10 июня 2026 10:27

Жителя Пензенской области осудят за финансирование экстремистской организации

Мужчина переводил деньги участникам запрещённой в России группы, зная о её статусе
Ольга БУРДУКОВСКАЯ
Жителя Пензенской области осудят за финансирование экстремистской организации

Жителя Пензенской области осудят за финансирование экстремистской организации

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Пензенской области сотрудники УФСБ пресекли противоправную деятельность местного жителя 1990 года рождения. Мужчину подозревают в финансировании экстремистской организации.

Как сообщает ПензаПресс, подозреваемый знал, что определённая группа признана в России экстремистской. Несмотря на это, он совершил несколько денежных переводов в поддержку её участников.

Следственный отдел УФСБ собрал достаточные доказательства причастности мужчины. Уголовное дело направлено в суд. Фигуранту грозит серьёзное наказание по закону.

Как ранее сообщала КП-Иркутск, 12 июня в Иркутске на площади у Дворца спорта «Труд» развернутся главные праздничные мероприятия в честь Дня России. Подробнее.