Научное судно «Викентий Зайцев» 12 июня стартует в первую экспедицию по Байкалу Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В Иркутской области на акватории Ангары прошла церемония поднятия государственного флага на новом научно-исследовательском судне «Викентий Зайцев».

12 июня оно выйдет в свой первый рейс по Байкалу. Судно построили по заказу ВНИРО в рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал». Оно займётся гидроакустическими съёмками и изучением водных биоресурсов.

- Для всех, кто любит Байкал и нашу страну, сегодня большой праздник. Это первое за десятилетия научное судно, на котором мы поднимаем флаг. Оно почти полностью оснащено российским оборудованием, - заявил директор ВНИРО Кирилл Колончин.

На борту установлены эхолоты, траловый комплекс и лаборатория для экспресс-анализа проб. Автономность плавания - до 10 суток, экипаж — 4 человека, научная группа - 7 специалистов.

Судно назвали в честь Викентия Зайцева, руководившего ВНИРО в конце 1950-х - начале 1960-х годов.

Губернатор Игорь Кобзев подчеркнул, что Байкал — это не только объект ЮНЕСКО, но и важный экономический ресурс региона.

- Своевременное выявление угроз поможет сохранить экосистему озера, - отметил глава региона.

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