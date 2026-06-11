В Иркутске полиция ищет свидетеля преступления по камерам наблюдения Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

В Иркутске полицейские устанавливают личность мужчины, который может располагать важными сведениями для раскрытия преступления. Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения на бульваре Постышева и получили его фото.

Приметы: на вид 18–19 лет, худощавое телосложение, рост около 165–170 см. Был одет в чёрные кепку, мастерку, штаны и кроссовки, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

Как ранее сообщала КП-Иркутск, в Иркутске разыскивают 42-летнего Федина Максима Геннадьевича, подозреваемого в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). Всех, кто знает о его местонахождении или связях, просят сообщить в полицию, конфиденциальность гарантируется. Читайте здесь.

Граждан, обладающих информацией о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить в дежурную часть отдела полиции №2 по телефону:

8(3952)42-04-51

02 (102 с мобильного)

Граждан, обладающих информацией о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить в дежурную часть отдела полиции №2 по телефону 8(3952)42-04-51 или 02 (102 с мобильного)