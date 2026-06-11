В Иркутске ищут родственников участника Великой Отечественной Николая Михайлова

В Иркутске ищут родственников участника ВОВ Николая Михайлова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В администрацию Иркутска обратился редактор сборника «Операция «Осенний лес». Он просит помочь найти родственников участника Великой Отечественной войны, уроженца Иркутска Николая Николаевича Михайлова. Партизан погиб 30 апреля 1943 года.

Известно, что Николай Михайлов родился в 1908 году в Иркутске. В партизанский отряд попал после тяжёлого ранения в Сталинграде. В январь 1943 года его семья проживала по адресу: улица Дзержинского, 37. Состав семьи: жена Наталья Николаевна Безсонова, сын Владимир, дочери Наталия и Ирина, сообщает администрация города.

Ранее сообщала КП-Иркутск, в Иркутске до 6 августа поэтапно будут отключать горячую воду в рамках гидравлических испытаний. Без ГВС останутся все округа, в июне отключения затронут Свердловский, Октябрьский и Ленинский районы. Подробности читайте здесь.

Родственников Николая Михайлова просят связаться с исследователем по электронной почте fominovalexey@yandex.ru, fominov.8338@gmail.com или по телефону +7 (959) 123-28-68