Жителей Иркутска предупредили о мошенничествах с поступлением в вузы

Администрация Иркутска предупреждает о мошенниках Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники открывают фальшивые агентства и предлагают выпускникам школ гарантированное зачисление в престижные институты. Цена вопроса - от 50 до 300 тысяч рублей.

Как только жертва переводит деньги, аферисты перестают отвечать на звонки или списывают неудачу на «новые обстоятельства».

- Гарантировать зачисление в вуз не могут никакие посредники. Все вопросы поступления следует решать только через приёмные комиссии и официальные сайты учебных заведений, - сообщили в администрации Иркутска.

Как ранее сообщала КП-Иркутск, за 8 июня телефонные мошенники обманули шестерых жителей Иркутской области, общая сумма ущерба превысила 13,6 миллиона рублей. Пенсионерка из Братска потеряла больше семи миллионов, поверив лжеполицейскому и отдав деньги курьеру. Подробности.