526 жителям Киренска пересчитали плату за отопление Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Киренского района проверила жалобы жителей на холод в квартирах. Выяснилось, что в середине января ресурсоснабжающая организация подавала тепло с нарушением нормативов — в домах было слишком холодно.

После вмешательства надзорного ведомства 526 жителям Киренска пересчитали плату за отопление.

- В середине января теплоснабжающая организация подавала тепло ненадлежащего качества - температура в домах была ниже нормативных показателей, - сообщили в прокуратуре Иркутской области.

Ведомство внесло представление руководителю компании. После вмешательства прокуратуры 526 жителям Киренска сделали перерасчёт платы за отопление. Общая сумма превысила 187 тысяч рублей.

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