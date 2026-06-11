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НовостиОбщество11 июня 2026 5:40

526 жителям Киренска пересчитали плату за отопление

В январе температура в домах была ниже нормы, общая сумма перерасчета - 187 тысяч рублей
Ольга БУРДУКОВСКАЯ
526 жителям Киренска пересчитали плату за отопление

526 жителям Киренска пересчитали плату за отопление

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Киренского района проверила жалобы жителей на холод в квартирах. Выяснилось, что в середине января ресурсоснабжающая организация подавала тепло с нарушением нормативов — в домах было слишком холодно.

После вмешательства надзорного ведомства 526 жителям Киренска пересчитали плату за отопление.

- В середине января теплоснабжающая организация подавала тепло ненадлежащего качества - температура в домах была ниже нормативных показателей, - сообщили в прокуратуре Иркутской области.

Ведомство внесло представление руководителю компании. После вмешательства прокуратуры 526 жителям Киренска сделали перерасчёт платы за отопление. Общая сумма превысила 187 тысяч рублей.

Как ранее сообщала КП-Иркутск, в Эхирит-Булагатском районе построят комплекс для переработки отходов мощностью до 24 тысяч тонн в год. Строительство стоимостью 1,9 млрд рублей намечено на 2027–2028 годы, 1,7 млрд выделит федеральный бюджет. Подробности.