Клещи покусали почти 12,5 тысячи жителей Иркутской области с начала сезона

Специалисты исследовали почти 9 тысяч клещей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Приангарье продолжает расти число пострадавших от клещей. За неделю с 3 по 10 июня 2026 года за медицинской помощью обратились 2422 укушенных, а всего с начала сезона зарегистрировали 12448 случаев. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

- Лабораторно подтвердили 22 случая клещевого энцефалита, 16 боррелиоза и четыре риккетсиоза. Специалисты исследовали почти 9 тысяч клещей. У 2401 нашли боррелиоз, у 60 энцефалит, еще 566 оказались носителями других инфекций, - рассказывают в Роспотребнадзоре.

Перед выходными и праздниками эксперты просят не забывать о защите. Отправляясь за город или на дачу, используйте средства от клещей, надевайте закрытую одежду и регулярно осматривайте себя и близких. Домашних животных после прогулки тоже нужно тщательно проверять. В лесу держитесь подальше от прошлогодней травы и не сидите на земле без подстилки. При укусе сразу обращайтесь за медицинской помощью. Промедление может стоить здоровья.

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