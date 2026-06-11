В аэропорту Братска провели учения по отражению атаки беспилотников

Аэропорт Братска стал главной площадкой для масштабных учений силовых и специальных служб. Фото: УФСБ Иркутской области.

Аэропорт Братска стал главной площадкой для масштабных учений силовых и специальных служб Иркутской области. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе воздушной гавани, в тренировке участвовали подразделения УФСБ, МВД, Следственного комитета, МЧС, Росгвардии, Минобороны, ФСО, ФСИН, а также бригады скорой помощи и представители региональных властей.

- По легенде отрабатывали действия при попытке террористической атаки на транспортную инфраструктуру с применением беспилотников. Основной упор сделали на защиту аэропорта и оперативное реагирование на угрозы, - уточнили в пресс-службе.

Также смоделировали сценарии чрезвычайных ситуаций на других транспортных объектах, включая железную дорогу. Все поставленные задачи выполнили полностью.

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