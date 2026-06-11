«Он хороший психолог, а я человек слова»: сибирячка отдала незнакомцам более 7 млн рублей

Жительница Братска отдала мошенникам более 7 млн рублей. Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

В Братске 86-летняя женщина стала жертвой тщательно спланированной аферы. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, все началось со звонка якобы социального работника, который попросил продиктовать паспортные данные для перерасчета пенсии. Затем пенсионерке позвонили лжеполицейские и заявили, что от ее имени переводят деньги террористам. Сибирячку убедили написать заявление о сотрудничестве со следствием и выполнять все инструкции, чтобы доказать невиновность.

- Мне сказали подойти к специалисту, назвали ее фамилию, но никто не знал такую сотрудницу. Потом мне каждый день в течение двух месяцев начал звонить мужчина и спрашивать про мой доход, недвижимость, говорил про декларирование, угрожал уголовной ответственностью. Он хороший психолог, а я человек слова, - рассказала потерпевшая.

Мошенники убедили ее, что в банке, где она хранит сбережения, работают те самые преступники, и деньги нужно срочно спасать. Пенсионерка сняла все до копейки: свои накопления, деньги сына и выручку от продажи квартиры. Более семи миллионов рублей она передала курьеру для «декларирования» и «экспертизы». Заведено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Полиция разыскивает всех причастных к этой схеме.

Ранее КП-Иркутск писала о том, что продолжаются судебные слушания по резонансному делу о нападении на женщину-таксистку в Усть-Илимске. Причиной жестокой расправы стал банальный отказ водителя везти пятерых пассажиров в небольшой легковушке. Подробности.