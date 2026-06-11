«Разбудите, когда поедем…»: 9-балльные пробки парализовали Иркутск вечером 11 июня

9-балльные пробки образовались в Иркутске вечером 11 июня. Фото: Ангелина ОГЕР.

Короткая рабочая неделя подошла к концу, впереди сибиряков ждет три дня выходных! Жители Иркутска, видимо, решили не терять время. Ближе к концу рабочего дня на улицах выстроились многокилометровые очереди. Самая непростая обстановка на улице Рабочего Штаба и на Качугском тракте. Любители активного отдыха рванули на Байкал, да на дачи.

- Разбудите, когда поедем, - негодуют водители и пассажиры.

Также в ожидании томятся и на улице Ленина, и на Байкальской. Но не стоит переживать! Пробки скоро рассосутся, а впереди праздники. Кстати, традиционное событие «Комсомолки», посвященное Дню России, вновь состоится в Иркутске 12 июня. Читайте подробности.

Ранее КП-Иркутск удалось узнать, что стало с таксисткой, которую жестоко избили пьяные пассажиры в Усть-Илимске. Продолжение.