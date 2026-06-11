Роспотребнадзор назвал водоемы Иркутской области, в которых опасно купаться

Специалисты проверили качество воды в водоемах Иркутской области. Фото: Татьяна ИВАНОВА.

Специалисты проверили качество воды в водоемах Иркутской области и нашли множество нарушений по микробиологическим показателям. Купаться в таких местах опасно, можно запросто подхватить кишечную инфекцию. КП-Иркутск расскажет, где именно вода не прошла проверку.

- В самом Иркутске проблемы нашли в реке Ушаковке, в заливе Ангары у острова Юность, а также в районе нижнего бьефа плотины ГЭС и возле выпуска левобережных очистных сооружений. В Ангарске и Ангарском округе не соответствуют нормам озеро в черте города и река Еловка у водноспортивного комплекса, - говорится в сообщении регионального Роспотребнадзора.

В Усолье-Сибирском грязная вода зафиксирована в Ангаре выше и ниже сброса очистных сооружений. На Байкале под запретом оказались зоны отдыха в Ольхонском районе: река Анга у Еланцов и местность Камыши. В Эхирит-Булагатском районе не соответствуют нормам озеро Ордынское, река Куда сразу в нескольких точках, включая место сброса сточных вод у поселка Усть-Ордынский, а также пруд Булусинский и озеро Кударейка. Роспотребнадзор просит не использовать эти водоемы для отдыха и купания, полный список опубликован на сайте ведомства. Берегите здоровье.

Ранее КП-Иркутск писала о том, что спустя 9 лет завершились поиски без вести пропавшего мужчины. Его тело обнаружили на дне озера, убийцу уже задержали. Подробности.