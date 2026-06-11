В Иркутской области назначен новый министр жилищной политики и энергетики

Должность занял Александр Матвиевский. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ о назначении Александра Матвиевского на должность министра жилищной политики и энергетики региона. С 17 апреля 2026 года он исполнял обязанности главы ведомства, а с 10 июня официально вступил в должность.

- Александр Матвиевский родился в 1973 году в Бурятии, окончил Красноярский государственный технический университет по специальностям «Тепловые электрические станции» и «Экономика и управление на предприятии». Работал на Гусиноозерской ГРЭС, преподавал в университетах, руководил отделом по надзору в теплоэнергетике Енисейского управления Ростехнадзора, - рассказывают в региональном правительстве.

Занимал должность заместителя руководителя департамента городского хозяйства Красноярска, работал в краевом центре подготовки кадров строительства и ЖКХ. Последние годы был заместителем руководителя Енисейского управления Ростехнадзора. Теперь будет отвечать за жилищную политику и энергетику Приангарья уже в статусе министра.

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