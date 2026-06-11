Эксперт назвал главные причины инсульта и объяснил, как от него защититься

Чтобы снизить риск инсульта, врач советует следить за артериальным давлением. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Кардиолог Андрей Кондрахин рассказал NEWS.ru, что чаще всего к инсульту приводят две вещи: гипертония с резкими скачками давления и атеросклероз сосудов головного мозга. По сути, это инфаркт мозга. Атеросклероз развивается с самого рождения, и полностью избежать его невозможно, но у кого-то он прогрессирует быстрее, у кого-то медленнее.

- Атеросклероз - это такая неприятность, с которой мы все сталкиваемся. Но у кого-то он развивается сильнее, у кого-то слабее, - пояснил Кондрахин.

Чтобы снизить риск инсульта, врач советует следить за артериальным давлением и ограничить в рационе сахар, соль и алкоголь. Простые правила, которые могут спасти жизнь.

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