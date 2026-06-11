В Чите подростка осудят за то, что он выстрелил в прохожего из лука

Доказательств оказалось достаточно, чтобы направить уголовное дело в суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Забайкалье завершили расследование уголовного дела против несовершеннолетнего, который летом 2025 года стрелял из лука по живым мишеням. Как сообщает АиФ-Забайкалье со ссылкой на краевой Следком, 16 августа 2025 года подросток находился у себя дома в Чите и из хулиганских побуждений выстрелил из лука в человека, который шел по улице.

- Стрела попала в грудь и причинила проникающее ранение, пострадавший получил тяжкий вред здоровью. Парня обвиняют в покушении на убийство из хулиганских побуждений. Свою вину он не признал, - пишут журналисты.

Следователи изъяли у него лук и стрелы, провели следственные эксперименты и больше 20 различных экспертиз. Доказательств оказалось достаточно, чтобы направить уголовное дело в суд.

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