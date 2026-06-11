Мошенники проникли в домовые чаты и требуют у жителей Забайкалья фото паспорта

Аферисты научились влезать в домовые чаты через взломанные аккаунты или QR-коды на подъездах. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Эксперты предупредили о новой схеме обмана. «МК в Чите» пишет, что аферисты научились влезать в домовые чаты через взломанные аккаунты или QR-коды на подъездах. Дальше они пишут жильцам в личные сообщения, представляются ответственными лицами и настойчиво просят назвать фамилию, номер квартиры, телефон, электронную почту и даже прислать скан паспорта. Звучит вроде безобидно, но последствия могут быть довольно серьезными.

- Передача скана паспорта и контактной информации открывает путь к оформлению микрозаймов и кредитов на имя жертвы, открытию электронных кошельков для перевода похищенных средств, вовлечению в схему дропперства, что грозит уголовной ответственностью, - пояснил управляющий Отделением Чита Банка России Алексей Белобородов.

Если в чате заметили подозрительную активность, нужно сразу обращаться в полицию, проверять информацию самостоятельно и ни в коем случае не продолжать диалог. Персональные данные никому передавать нельзя, даже если пишут от имени соседей.

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