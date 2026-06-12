5 дней без еды на берегу реки: полицейские отыскали трех пропавших мужчин по запаху костра

В Иркутской области завершились поиски пропавших сборщиков черемши. Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

В Киренском районе завершились поиски трех мужчин, пропавших 6 июня. Как ранее сообщала КП-Иркутск, они отправились на моторной лодке «Крым» вверх по реке Киренга за черемшой и перестали выходить на связь. Дома их ждали родные, которые забили тревогу. Полицейские, спасатели и волонтеры начали поиски.

- 11 июня поисковая группа на лодке прочесывала акваторию и почувствовала запах дыма от костра. Приблизившись к берегу, полицейские обнаружили всех троих пропавших. Мужчины пояснили, что их лодка перевернулась, и почти пять суток они провели в тайге без еды, - рассказали в МВД региона.

Спасенных доставили домой, медицинская помощь им не понадобилась. Они поблагодарили полицейских за спасение.

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