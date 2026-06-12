В Ново-Ленино Иркутска появятся три новые автобусные остановки. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска.

С 15 июня 2026 года в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска заработают три дополнительные остановки общественного транспорта. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.

- «Локомотивное депо» появится на улице Василия Ледовского, «Поликлиника» - на Академика Образцова, «Железнодорожный Вокзал» - на Норильской. По этим улицам ходят автобусы № 10к, 13, 14, 25, 30, 33, 36, 37, 39, 42, 48, 54, 55, 65, 66 и 71, - говорится в сообщении мэрии.

Решение приняли после обращений местных жителей. Теперь добираться до нужных мест станет удобнее.

Ранее КП-Иркутск писала о том, что сибирячка, у которой двое внуков, родила девятого ребенка. Ее утро начинается не с будильника, а с управляемого хаоса. Топот детских ног, вопрос «Кто первый в душ?» и вечная дилемма «Что на завтрак?». И если вы представляете себе уставшую и замотанную бытом женщину, то вы ошибаетесь. Продолжение.