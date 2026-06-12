В Иркутском зоосаде поселились две цирковые обезьяны

Пока новоселы живут во временных просторных вольерах. Фото: Иркутский Зоосад.

В Иркутском зоосаде пополнение. Сюда приехали два новых питомца - обезьяны, которые долгие годы выступали в цирке, а теперь вышли на заслуженный отдых. Знакомьтесь! Макака-резус Чип, ему уже двадцать лет, и лапундер Тёма, ему пятнадцать. Оба чувствуют себя прекрасно!

Работники уже успели привязаться к новым подопечным. Фото: Иркутский Зоосад.

- Пока новоселы живут во временных просторных вольерах. Совсем скоро для них подготовят еще более удобные комнаты, где можно будет спокойно отдыхать и привыкать к новому дому, - рассказывают в зоосаде.

Чип и Тёма быстро покорят сердца посетителей. Фото: Иркутский Зоосад.

Работники уже успели привязаться к новым подопечным и уверены, что Чип и Тёма быстро покорят сердца посетителей.

Ранее КП-Иркутск писала о том, что судебные слушания по резонансному делу о нападении на женщину-таксистку в Усть-Илимске продолжаются. Напомним, причиной жестокой расправы стал банальный отказ водителя везти пятерых пассажиров в небольшой легковушке. Читайте подробности.