В Чите водителя осудили за то, что он насмерть сбил мужчину-самокатчика

Сибиряк ехал на самокате, как вдруг его сбил автомобиль. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Центральный районный суд Читы вынес приговор водителю, который превысил скорость и сбил человека на электросамокате. Как сообщает ZabNews, авария случилась в 2025 году. Мужчина разогнался почти до 80 километров в час при разрешенных 40 и не успел затормозить, когда заметил на дороге самокатчика.

- Потерпевший пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу и получил травмы, от которых скончался. Водитель полностью признал вину и возместил супруге погибшего материальный ущерб, - пишут журналисты.

Суд учел смягчающие обстоятельства и положительные характеристики подсудимого и назначил полтора года колонии-поселения, а также на два года лишил права садиться за руль. Приговор уже вступил в законную силу.

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