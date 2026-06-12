Эксперт объяснила, в какие часы солнце самое опасное для кожи. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Врач-дерматовенеролог Элина Ахматова рассказала NEWS.ru, что безопасное время на солнце у всех разное. Люди со светлой кожей, рыжими волосами и голубыми глазами обгорают быстрее всех, им хватает нескольких минут. Те, у кого кожа смуглая, переносят солнце легче, но тоже рискуют при долгом загаре. Самое опасное время с десяти утра до четырех дня, в эти часы кожа перегревается и теряет влагу.

- Даже при комфортной погоде не стоит находиться под прямыми лучами слишком долго, особенно после длительного перерыва, когда кожа еще не успела адаптироваться, - пояснила Ахматова.

Врач советует не пытаться загореть за один день, а увеличивать время на солнце понемногу. Масла без защиты использовать не стоит, они только нагревают кожу и могут вызвать ожог. Загар должен быть постепенным, иначе вместо красивого оттенка получите боль и красноту.

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