Жизнь изменилась из-за одного сообщения: сибиряк остался без 1,3 млн рублей после просьбы знакомого

Житель Читы перешел по ссылке в мессенджере и потерял больше миллиона рублей. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Чите молодой человек стал жертвой мошенников и лишился 1 миллиона 249 тысяч рублей. Как сообщает ZabNews со ссылкой на краевое МВД, ему пришло сообщение от знакомого с просьбой проголосовать за «Героя СВО».

- Для этого нужно было авторизоваться через портал Госуслуг. Парень перешел по ссылке, и тут же пришло смс о выгрузке данных, с требованием срочно связаться по указанному номеру. Он позвонил, - пишут журналисты.

На том конце провода оказался лжесотрудник Госуслуг, а затем и якобы представитель Центробанка. Они убедили жертву перевести все накопления, включая сбережения родителей, на «безопасный счет».

После перевода сообщения удалили, и только тогда парень понял, что его обманули. Заведено уголовное дело. Полиция напоминает, что нельзя переходить по подозрительным ссылкам, даже если они пришли от знакомых. Настоящие правоохранители никогда не просят переводить деньги.

Ранее КП-Иркутск писала о том, что сибирячка отдала незнакомцам более 7 млн рублей. Все началось со звонка якобы социального работника, который попросил продиктовать паспортные данные для перерасчета пенсии. Продолжение.