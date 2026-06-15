В Иркутской области каждый третий случай ВИЧ - у людей 40–49 лет

Иркутская область вошла в число регионов с самой высокой заболеваемостью ВИЧ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

По данным Роспотребнадзора, Иркутская область оказалась в числе лидеров по заболеваемости ВИЧ. Показатель в регионе составил 67,01 случая на 100 тысяч жителей — почти в 120 раз выше среднемноголетнего уровня.

Выше этот показатель только в Чукотском автономном округе (114,81). Также в числе антилидеров Алтайский край с 63,73 случая. Всего в 2025 году превышение среднероссийского уровня зафиксировали в 34 регионах.

Больше всего новых случаев зарегистрировано среди мужчин — 60,3%. По возрастной структуре лидирует группа 40–49 лет (34,8%).

Как ранее сообщала КП-Иркутск, в Иркутской областной детской больнице впервые провели уникальную операцию: 14-летнему пациенту с пороком сердца имплантировали клапан через прокол вены на бедре без разрезов и остановки сердца. Вся процедура заняла 40 минут, уже через несколько дней подросток отправится домой. Подробности.