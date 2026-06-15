В Усть-Илимском районе подросток на мотоцикле сбил двухлетнюю девочку Фото: Прокуратура Иркутской области.

Вечером 9 июня в СНТ «Гидростроитель» в Усть-Илимском районе 14-летний подросток за рулём мотоцикла RACER наехал на двухлетнюю девочку, которая гуляла с бабушкой вдоль дороги. Девочку с травмами доставили в больницу, сообщили в прокуратуре Иркутской области. Юный водитель попытался уйти от ответственности он скрылся с места аварии, а позже разобрал мотоцикл в гараже, чтобы уничтожить улики. Однако позже признался матери и вернулся на место ДТП.

Это не первый раз, когда подросток попадается за рулём. В мае его уже останавливали сотрудники ГИБДД. Тогда его поставили на учёт, родителей оштрафовали за ненадлежащее воспитание. Отец пояснял, что мотоцикл после штрафстоянки хранился на даче, с сыном провели беседу, но доступ к технике не ограничили. После нового происшествия мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей за передачу управления лицу без прав.

Прокуратура начала проверку. В действиях родителей могут усмотреть признаки преступления по статье вовлечение несовершеннолетнего в действия, представляющие опасность для жизни.

Как ранее сообщала КП-Иркутск, в июле в Иркутске продолжатся поэтапные отключения горячей воды в рамках гидравлических испытаний. С 5 по 16 июля без воды останутся Свердловский и Правобережный округа, с 26 июля по 6 августа — Октябрьский округ. Подробности.