В Эхирит-Булагатском районе простились с бойцом СВО Алексеем Никифоровым Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Эхирит-Булагатском районе Иркутской области 14 июня проводили в последний путь Алексея Никифорова. Боец погиб при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил мэр района Геннадий Осодоев.

Алексей родился 14 декабря 1998 года в селе Бозой. Его воспитывала одна мать. Срочную службу проходил в Уссурийске, после чего заключил контракт. 14 ноября 2025 года Алексей погиб при защите населённого пункта Марфополь в Луганской Народной Республике. Мама Алексея ушла из жизни в конце 2025 года. Проститься с солдатом пришли крестная мать из Иркутска, земляки и друзья.

Как ранее сообщала КП-Иркутск, 31 мая в Запорожской области погиб старший матрос из Иркутской области Руслан Олзоев, ему было 28 лет. У мужчины остались жена и две маленькие дочери, прощание с героем прошло 14 июня в родном селе Ирхидей. Подробности.