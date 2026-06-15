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НовостиОбщество15 июня 2026 6:36

В Братском районе мужчину оштрафовали на 1,5 млн рублей за незаконную рубку леса

Арендатор вырубил деревья на 1,32 гектара за пределами разрешённого участка
Ольга БУРДУКОВСКАЯ
Лесопользователя оштрафовали на 1,5 млн рублей за незаконную рубку

Лесопользователя оштрафовали на 1,5 млн рублей за незаконную рубку

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Братская природоохранная прокуратура проверила одного из арендаторов лесного участка. Выяснилось, что он при отводе лесосеки вышел за границы и вырубил деревья на лишней территории - 1,32 гектара. Это не было разрешено лесной декларацией.

Ущерб лесному фонду составил больше 1,5 миллиона рублей. Суд по иску прокуратуры взыскал с арендатора эту сумму.

- Арендатор лесного участка вышел за пределы деляны на 1,32 га. По иску прокурора ущерб взыскан в полном объёме, - сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

Как ранее сообщала КП-Иркутск, в Ольхонском районе несколько дней горит мусорный полигон в местности Имел-Кутул, густой дым стоит над территорией в 10 километрах от села Шара-Тогот. Открытое горение ликвидировано, ведутся работы по тушению тления, на месте работает прокуратура и спецтехника. Подробности.