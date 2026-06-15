В Братском районе мужчину оштрафовали на 1,5 млн рублей за незаконную рубку леса

Лесопользователя оштрафовали на 1,5 млн рублей за незаконную рубку Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Братская природоохранная прокуратура проверила одного из арендаторов лесного участка. Выяснилось, что он при отводе лесосеки вышел за границы и вырубил деревья на лишней территории - 1,32 гектара. Это не было разрешено лесной декларацией.

Ущерб лесному фонду составил больше 1,5 миллиона рублей. Суд по иску прокуратуры взыскал с арендатора эту сумму.

- Арендатор лесного участка вышел за пределы деляны на 1,32 га. По иску прокурора ущерб взыскан в полном объёме, - сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

Как ранее сообщала КП-Иркутск, в Ольхонском районе несколько дней горит мусорный полигон в местности Имел-Кутул, густой дым стоит над территорией в 10 километрах от села Шара-Тогот. Открытое горение ликвидировано, ведутся работы по тушению тления, на месте работает прокуратура и спецтехника. Подробности.