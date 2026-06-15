Глава СК просит завести дела против двух арбитражных судей Иркутской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Высшая квалификационная коллегия судей России 18 июня 2026 года рассмотрит представления о заведении уголовных дел против двух судей Арбитражного суда Иркутской области. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин просит дать согласие на уголовное преследование Елены Рукавишниковой и Наталии Поздняковой.

- Рукавишникова может быть причастна к получению взятки в особо крупном размере, это часть 6 статьи 290 УК РФ. Позднякова, которая уже находится в отставке, могла быть посредником во взяточничестве, совершенном в крупном размере, это часть 4 статьи 291.1 УК РФ, - говорится на официальном сайте высшей квалификационной коллегии судей РФ.

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