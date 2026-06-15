Две выпускницы из Братска сдали ЕГЭ на сто баллов по химии и литературе. Фото: социальные сети мэра Братска Александра Дубровина.

В Братске сразу две выпускницы получили максимальный результат на ЕГЭ по предметам по выбору. Как сообщает мэр города Александр Дубровин, Кира Харьковская из лицея № 2 набрала сто баллов по химии.

- Она неоднократно побеждала в олимпиадах по химии, математике и физике, участвовала в научных сменах центра «Персей» и помогала младшим лицеистам с проектами, в свободное время рисует. Кира планирует поступать в Сибирский федеральный университет на факультет нефти и газа. Подготовила ее педагог Валентина Семенова, - рассказывает Дубровин.

Алиса Панова из школы № 31 получила сто баллов по литературе. Девушка мечтает поступить в Новосибирский государственный театральный институт, ее подготовила Ксения Пашкина. Кроме того, девять выпускников набрали больше девяноста баллов по химии, двое - по литературе, еще шестеро показали отличные результаты по истории. Мэр Братска Александр Дубровин поздравил выпускников, педагогов и родителей с блестящими результатами.

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