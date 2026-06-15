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НовостиПроисшествия15 июня 2026 14:31

Местные жители нашли экипаж упавшего в Боханском районе самолета

Все четверо летчиков успели катапультироваться и выжили
Татьяна ИВАНОВА
Членов экипажа везут в больницу для осмотра.

Членов экипажа везут в больницу для осмотра.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив).

Членов экипажа военного самолета ТУ-22М3, который рухнул при заходе на посадку недалеко от села Каменка, обнаружили местные жители. Об этом сообщает губернатор Игорь Кобзев.

- Все четверо летчиков успели катапультироваться и выжили. Сейчас их везут в больницу для осмотра, - сказал глава региона.

Напомним, борт выполнял учебно-тренировочный полет без боекомплекта. Жертв и разрушений на земле нет. На месте падения работают пожарные, пламя уже взяли под контроль на площади 400 квадратных метров. При необходимости экипаж готовы эвакуировать в областной центр. Информация уточняется.

Ранее КП-Иркутск писала о том, что 32-летняя Анастасия Шуляк пропала без вести в Улан-Удэ. Сибирячка уехала из города по работе и исчезла за день до возвращения. Читайте подробности.