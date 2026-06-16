Стало известно, где нашли пропавшую перед бизнес-встречей в Улан-Удэ женщину из Иркутска

МВД: пропавшую жительницу Иркутска нашли в торговом центре Улан-Удэ. Фото: Представлено родственниками

В Улан-Удэ завершились поиски 32-летней жительницы Иркутска, которая пропала 10 июня. Женщина приехала в Бурятию по работе, в день исчезновения она назначила бизнес-встречу, но не явилась на неё, а села в маршрутку и уехала в другой район города.

Как ранее сообщала КП-Иркутск, родственники забили тревогу, когда не смогли дозвониться до неё, телефон был выключен. Полиция и волонтёры «ЛизаАлерт» начали поиски. Оперативники отрабатывали разные версии.

- Утром 16 июня женщину обнаружили сотрудники полиции в одном из торговых центров Советского района Улан-Удэ. С ней всё хорошо, она находится с родственниками, её жизни ничего не угрожает, - сообщили в ГУ МВД по Республике Бурятия.