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НовостиОбщество16 июня 2026 6:23

Стало известно, где нашли пропавшую перед бизнес-встречей в Улан-Удэ женщину из Иркутска

МВД: пропавшую жительницу Иркутска нашли в торговом центре Улан-Удэ
Ольга БУРДУКОВСКАЯ
МВД: пропавшую жительницу Иркутска нашли в торговом центре Улан-Удэ. Фото: Представлено родственниками

МВД: пропавшую жительницу Иркутска нашли в торговом центре Улан-Удэ. Фото: Представлено родственниками

В Улан-Удэ завершились поиски 32-летней жительницы Иркутска, которая пропала 10 июня. Женщина приехала в Бурятию по работе, в день исчезновения она назначила бизнес-встречу, но не явилась на неё, а села в маршрутку и уехала в другой район города.

Как ранее сообщала КП-Иркутск, родственники забили тревогу, когда не смогли дозвониться до неё, телефон был выключен. Полиция и волонтёры «ЛизаАлерт» начали поиски. Оперативники отрабатывали разные версии.

- Утром 16 июня женщину обнаружили сотрудники полиции в одном из торговых центров Советского района Улан-Удэ. С ней всё хорошо, она находится с родственниками, её жизни ничего не угрожает, - сообщили в ГУ МВД по Республике Бурятия.