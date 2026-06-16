В деревне Новолисиха в пожаре погибла женщина Фото: ГУ МЧС по Иркутской области.

15 июня вечером в деревне Новолисиха Иркутского округа произошёл пожар в одноэтажном трёхквартирном доме из бруса.

Сигнал о возгорании на улице Дорожной поступил в 18:24. На вызов выдвинулись 5 единиц техники и 23 человека личного состава. К моменту прибытия расчётов кровля горела по всей площади, пламя грозило перекинуться на соседний жилой дом и хозпостройки.

Жильцы предупредили, что внутри может оставаться женщина. Пожарные вскрыли конструкции и проникли в задымлённые помещения.

- Звенья газодымозащитной службы эвакуировали из здания 6 газовых баллонов и обнаружили тело погибшей 1970 года рождения, - сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

Открытое горение удалось ликвидировать за 40 минут. Общая площадь возгорания составила 330 кв. м: повреждены кровля и перекрытия сгоревшего дома, а также обшивка соседнего двухэтажного здания на 30 кв. м.

Распространения на другие объекты удалось избежать. Предварительная причина - неосторожное обращение с огнём. Виновный и размер ущерба устанавливаются.

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