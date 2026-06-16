В Бодайбо завели уголовное дело из-за долгов по зарплате Фото: Ольга ЮШКОВА.

Прокуратура Бодайбо проверила обращение двух бывших работников управляющей компании.

- Директор организации с октября 2025 года полностью не выплачивал сотрудникам заработную плату. Задолженность составила не менее 200 тысяч рублей, - сообщили в СУ СК России по Иркутской области.

Материалы проверки передали в следственный комитет, где завели уголовное дело за полную невыплату зарплаты. Следователи допрашивают руководство и сотрудников, изучают документы. Прокурор подал в суд два иска о взыскании долга.

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