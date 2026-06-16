Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
+27°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 июня 2026 7:38

В Бодайбо завели уголовное дело из-за долгов по зарплате

Управляющая компания не платила двум сотрудникам с октября 2025 года
Ольга БУРДУКОВСКАЯ
В Бодайбо завели уголовное дело из-за долгов по зарплате

В Бодайбо завели уголовное дело из-за долгов по зарплате

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Прокуратура Бодайбо проверила обращение двух бывших работников управляющей компании.

- Директор организации с октября 2025 года полностью не выплачивал сотрудникам заработную плату. Задолженность составила не менее 200 тысяч рублей, - сообщили в СУ СК России по Иркутской области.

Материалы проверки передали в следственный комитет, где завели уголовное дело за полную невыплату зарплаты. Следователи допрашивают руководство и сотрудников, изучают документы. Прокурор подал в суд два иска о взыскании долга.

Как ранее сообщала КП-Иркутск, в Забайкалье судят 45-летнюю женщину, которая облила бензином и подожгла своего сожителя во время ссоры. Мужчина скончался в больнице через четыре дня, его мать требует 2 миллиона рублей компенсации морального вреда. Подробности.