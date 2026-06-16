39 выпускников в Иркутской области получили 100 баллов на ЕГЭ Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Иркутской области подвели первые итоги ЕГЭ. 1 июня 39 выпускников из 12 муниципалитетов получили максимальные 100 баллов по химии, литературе и истории.

Больше всего отличников в Иркутске и Ангарске. По химии высший балл набрали 23 человека. Это выпускники Иркутска, Ангарска, Саянска, Тулуна, Братска, Усть-Кута, Усолья-Сибирского, Нижнеудинского и Осинского районов.

12 стобалльников по литературе: шестеро из Иркутска, по одному из Ангарска, Усть-Илимска, Братска, Нижнеудинского района, Иркутского и Усть-Илимского округов. Четыре выпускника из иркутских школ №21, №35, центра образования №47 и лицея №2 сдали историю на 100 баллов.

- Этот отличный старт стал возможен благодаря труду, таланту и профессионализму педагогов. Поздравляю ребят, их родителей и наставников с этим достижением, - сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Для тех, кто хочет улучшить результат, 8 или 9 июля можно пересдать один из экзаменов. Итоги ЕГЭ по русскому языку объявят не позднее 22 июня, по математике - не позднее 23 июня.

Как ранее сообщала КП-Иркутск, в Боханском районе Иркутской области 15 июня потерпел крушение военный самолёт Ту-22М3. Экипаж из четырёх человек успел катапультироваться, все живы, их доставили в больницу, жертв и разрушений нет. Читайте подробности.