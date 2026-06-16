В Пермском крае под колёсами поезда погиб ребёнок Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Пермском крае у деревни Хухрята поезд сбил ребёнка 2015 года рождения.

Как сообщает БизнесКласс, прибывшие на место спасатели констатировали смерть несовершеннолетнего от полученных травм.

- Ребёнок оказался вблизи путей, так как катался там на велосипеде, - сообщили в управлении гражданской защиты, экологии и природопользования Пермского края.

Как ранее сообщала КП-Иркутск, в Иркутской области 39 выпускников из 12 муниципалитетов получили 100 баллов на ЕГЭ по химии, литературе и истории. Больше всего стобалльников в Иркутске и Ангарске, среди них — 23 человека по химии, 12 по литературе и 4 по истории. Подробности.