Ремонт дороги Тайшет - Бирюсинск перенесли на 18 июня. Фото: администрация Тайшетского округа.

Ямочный ремонт участка «Тайшет - Бирюсинск» начнется 18 июня и продлится до девяти утра 22 июня. Как сообщили КП-Иркутск в администрации Тайшетского округа, изначально подрядчик планировал приступить к укладке асфальта 15 июня и уже провел все подготовительные работы. Но сначала затянулись сроки с получением материала, а затем погода не позволила работать.

- На время ремонта движение на участке полностью закроют. Регулярные перевозки по муниципальным маршрутам временно изменят, маршрут до Тайшетских дач останется прежним, - добавили в пресс-службе администрации.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным трудностям и заранее продумывать объездные пути.

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