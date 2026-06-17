Крупный пожар потушили в Нижнеилимском районе с помощью взрывного метода. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В Иркутской области справились с большим пожаром в Нижнеилимском районе, где с 10 июня действует режим ЧС. Огонь бушевал в труднодоступной горной местности. Чтобы остановить его, парашютисты и десантники Федеральной Авиалесоохраны применили взрывной метод.

- Специалисты проложили минерализованные полосы с помощью детонирующего шнура, а затем пустили встречный отжиг. Пожар остановили на площади 6,5 тысячи гектаров, - пояснили в Авиалесоохране.

Всего в регионе на утро 16 июня боролись еще с 22 пожарами в шести районах. Почти половину из них зафиксировали в тот же день. Основная причина - сухие грозы, за июнь они спровоцировали 77 из 126 пожаров. Остальные случились по вине человека.

На севере региона сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. На тушении работают больше 660 человек и 120 единиц техники, а также самолеты и вертолеты. Летчики-наблюдатели вызывают искусственные осадки для снижения интенсивности горения. С 15 июня режим ЧС ввели и в Усть-Кутском районе.

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