23,5 тысячи девятиклассников Иркутской области сдали экзамены по выбору

16 июня в Приангарье прошли итоговые испытания для девятиклассников по семи предметам. Фото: Ольга ЮШКОВА.

16 июня в Приангарье прошли итоговые испытания для девятиклассников по семи предметам. На 205 экзаменационных пунктов пришли почти 23,5 тысячи школьников. Большинство сдавали ОГЭ, 48 человек выбрали государственный выпускной экзамен. Об этом КП-Иркутск сообщили в областном правительстве.

- Самыми популярными предметами стали география, информатика и обществознание. Географию писали около девяти тысяч участников, информатику - 6,3 тысячи, обществознание - 5,6 тысячи. Часть ребят сдала эти предметы еще 5 июня, если в расписании выпало несколько дисциплин на один день, - добавили в пресс-службе правительства.

Напомним, для получения аттестата девятиклассникам нужно сдать математику, русский язык и два предмета по выбору. Экзамены по биологии, географии и информатике самые короткие, два с половиной часа. На историю, обществознание и физику дается три часа, на литературу - почти четыре. Результаты объявят не позднее 30 июня.

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