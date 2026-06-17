Мужчина пришел на работу, не подозревая, что этот день станет последним: он погиб из-за выброса опасных веществ

Работника спасти не удалось. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Петровском районе в населенном пункте Грачевка 16 июня 2026 года случилась авария на промышленном предприятии. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на МЧС региона, около трех часов дня произошел выброс аварийно химически опасных веществ.

- Такие ЧП возникают при нарушении технологических процессов, повреждении трубопроводов или хранилищ. Один работник погиб. Утечку оперативно устранили, за пределы территории предприятия вредные вещества не попали, - написали журналисты.

На месте работали аварийно-спасательные формирования, медики районной больницы и оперативная группа МЧС. Угрозы для местных жителей нет. Ситуация под контролем.

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