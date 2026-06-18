«Мы будем бороться до конца»: мать фельдшера, погибшего от рук собственного пациента, прокомментировала приговор

35-летнего фельдшера Александра Печелатова из поселка Улькан убил собственный пациент. Фото: личный архив.

35-летнего фельдшера Александра Печелатова из поселка Улькан убил собственный пациент. Это случилось в ночь с 21 на 22 ноября 2024 года. Бригада скорой везла 53-летнего вахтовика с жалобами на сердце в Казачинско-Ленскую больницу. По дороге тот потребовал пересадить его в кабину. Александр отказал - правила запрещают. Тогда на остановке мужчина достал нож и ударил медика в грудь. Фельдшера довезли до больницы, но спасти не смогли.

17 июня 2026 года Иркутский областной суд вынес приговор. Вахтовика признали виновным по статье об убийстве из хулиганских побуждений и назначили 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1,5 года. Также он выплатит моральный ущерб семье погибшего – 4 млн рублей.

Как стало известно КП-Иркутск, мать погибшего Марина Печелатова до сих пор работает процедурной медсестрой в той же больнице, где трудился ее сын.

- Мы до сих пор каждый день его вспоминаем и плачем, - едва сдерживая слезы, говорит она. - Конечно, я считаю, что даже такой приговор слишком мягким. Сторона защиты дала понять, что со сроком не согласна и, скорее всего, будет подавать апелляцию. Мы будем бороться до конца. Пусть вернет моего ребенка и идет куда хочет…

Марина рассказала, что старший внук уже окончил первый класс, отец так и не смог проводить сына на первую линейку…

- Внук постоянно вспоминает, как папа катал его на мотоцикле, как они вместе проводили время, и часто плачет. Видит папу во сне. Внучка еще маленькая, не говорит, но целует папин портрет. Невозможно описать, как мы скучаем.

Семья погибшего фельдшера планирует через год подать документы на установку мемориальной доски на фасаде больницы.

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