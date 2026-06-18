Небольшой дождь и +16 градусов ожидаются в Иркутске 19 июня. Фото: Татьяна ИВАНОВА.

В Иркутске днем 19 июня 2026 потеплеет всего до +16 градусов, пройдет небольшой дождь. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, будет дуть северо-западный ветер со скоростью 8-13 метров в секунду. После захода солнца температура упадет до +5…+7.

- Переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, утром туманы, ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы до 15-18 м/с, температура ночью +2…+7, при прояснении 0…-2, заморозки, - рассказывают синоптики о погоде в регионе.

В первой половине дня столбик термометра остановится на отметке +16…+21, если солнце так и не выглянет, то +6…+11.

Ранее КП-Иркутск писала о том, что фельдшер ушел на смену и больше не вернулся домой - он умер в больнице, в которой работал. Читайте подробности.