Кому в Иркутской области готовы платить больше 350 тысяч рублей в месяц

Сварщикам и коммерческим директорам в Иркутской области платят больше всех. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В июне 2026 года работодатели Приангарья разместили вакансии по 185 профессиям. Почти половине специалистов предлагают зарплату на уровне рынка или выше. Как выяснили аналитики hh.ru, медианная предлагаемая зарплата в регионе составила почти 85,2 тысячи рублей, что выше среднего по Сибири.

- В топ высокооплачиваемых вошли руководители и квалифицированные рабочие. Больше всего готовы платить коммерческому директору - 350 тысяч рублей. Руководителю группы разработки предлагают 260 тысяч, сварщику - больше 250 тысяч рублей. Высокие зарплаты также зафиксированы у машинистов, прорабов, руководителей строительных проектов, геологов и геодезистов - им предлагают от 200 тысяч рублей и выше, - пишут аналитики.

В списке оказались и курьеры с почтальонами, их доход достигает 186 тысяч рублей. Механикам, монтажникам и инженерам-сметчикам также готовы платить достойные суммы.

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