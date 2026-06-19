Улицу Польских Повстанцев в Иркутске закроют до 5 июля. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С восьми утра 23 июня до десяти вечера 5 июля 2026 года перекроют движение транспорта по улице Польских Повстанцев. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, закрытым окажется участок от перекрестка с Пролетарской до пересечения с Сухэ-Батора.

- Причина - ремонтные работы на тепловой сети. Водителям придется искать объездные пути, чтобы не стоять в пробках. Планируйте маршруты заранее, ремонт продлится почти две недели, - говорится в сообщении мэрии.

Также напомним, что 21 июня в областном центре из-за проведения спортивного марафона закроют больше десятка центральных улиц. Ограничения движения продлятся с 6:00 до 14:00.

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