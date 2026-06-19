Пожарные спасли семерых человек из горящей многоэтажки в Братске. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области.

Пожар произошел в девятиэтажке вечером 18 июня на улице Вокзальной в Братске. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС региона, на лестничной клетке седьмого этажа вспыхнул старый диван. 20 жильцов выбежали на улицу сами, а вот остальным понадобилась помощь.

- Из-за плотного дыма несколько человек не могли выйти из квартир. Спасатели вывели семерых, включая двух детей. Пламя сбили за считанные минуты на одном квадратном метре. На месте работали четыре автоцистерны, автолестница, автоколенчатый подъемник и 15 человек личного состава, - рассказывают в пресс-службе ведомства.

Предварительная причина - неосторожное обращение с огнем. Дознаватели устанавливают виновного и оценивают ущерб. При пожаре звоните по номеру 101 или 112.

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