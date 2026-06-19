Клещи покусали уже больше 15 тысяч жителей Иркутской области с начала сезона. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

В Приангарье сохраняется высокая активность клещей. С начала эпидсезона за медицинской помощью обратились 15179 укушенных, из них 3582 ребенка. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

- Лабораторно подтвердили десять случаев клещевого энцефалита, три боррелиоза и один риккетсиоз. Специалисты исследовали почти 11 тысяч клещей. У 3110 нашли боррелиоз, у 120 энцефалит, еще 717 оказались носителями других инфекций, - рассказывают в Управлении.

Медики напоминают простые правила защиты. Одежда должна закрывать тело, обязательно использовать акарицидно-репеллентные средства и каждые 15-20 минут осматривать себя и близких. Если клеща заметить вовремя, укуса можно избежать. Но если он все же присосался, нельзя тянуть, нужно сразу обращаться за помощью.

Ранее КП-Иркутск писала о том, что парикмахер взглянула на голову клиентки и впала в шок - то, что она увидела, могло убить. Читайте подробности.