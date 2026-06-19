В Иркутске карманника осудят за кражу 3 млн рублей у пассажира автобуса

61-летняя пассажирка везла три миллиона рублей, выплаченные ей после гибели сына в зоне СВО. Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

В Ленинский районный суд Иркутска направили уголовное дело против карманника, который вытащил у женщины сумку с огромной суммой. Как ранее сообщала КП-Иркутск, преступление случилось в ноябре 2025 года в автобусе маршрута № 30, следовавшем от Центрального рынка в Ленинский район.

- 61-летняя пассажирка везла три миллиона рублей, выплаченные ей после гибели сына в зоне СВО. Деньги она сняла со счета по указке мошенников и собиралась перевести их через банкомат якобы для сохранности. Вместе с невесткой она села в маршрутку, где в переполненном салоне преступник вытащил пакет с деньгами и вышел на ближайшей остановке, - рассказывают в прокуратуре и МВД региона.

Полицейские задержали подозреваемого, ранее неоднократно судимого. При обыске в его квартире нашли больше миллиона рублей, спрятанных в стене, остальное он успел потратить. Деньги вернули потерпевшей. При этом выяснилось, что мошенники в тот же период украли у супруги сына еще шесть миллионов рублей. Обвиняемому грозит реальный срок за кражу в особо крупном размере. Суд рассмотрит дело в ближайшее время.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что сибирячка отдала мошенникам почти 8 миллионов. Родные молили «не верь!», но страх оказался сильнее... Читайте подробности.